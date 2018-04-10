Ürdün'de hükümete "Türkiye ile ticaret" baskısı

Ürdünlü milletvekili Halil Atiyye AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümeti, Ürdün-Türkiye ticaret anlaşmasının askıya alınma kararını iptal etmeye çağırdıklarını belirtti.

Atiyye, 20 milletvekili olarak meclise ticaret anlaşmasını askıya alınmasının sebeplerini öğrenmek üzere bir soru önergesi sunduklarını ifade etti.

Atiyye, karar karşısında şaşırdıklarını ve kararın öncesinde atılması gereken adımlar olması gerektiğini söyledi.

"SINIR GEÇİŞLERİ" BAHANESİ İLE...

Ürdün hükümeti, sanayi sektörünün karşılaştığı zorluklar ve komşu ülkelerle sınır geçişlerinin kapatılması sebebiyle anlaşmayı askıya almaya karar vermişti.

Hükümet, yerel sanayiciden Türk ürünlerinin yerel ürünlerle rekabet etmesinden dolayı şikayet aldığını açıklamıştı.