ABD'nin dev gemileri Akdeniz'e ilerliyor

Suriye'de gerçekleştirilmesi planlanan batı kanadının operasyonu, artık yüksek sesle konuşulmaktan çok icraat safhasında. BMGK'da Rusya'nın vetosu ile alınamayan soruşturma kararı ABD, İngiltere ve Fransa'yı harekete geçirdi.

3'üncü dünya savaşının habercisi olan harekatın adımları atılıyor.

DEV ABD FİLOSU YOLDA

ABD Deniz Kuvvetleri dün yaptığı açıklamada 5 ve 6'ıncı filolarını Akdeniz'e sevk ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada 6 bin 500 personel ile yola koyulan filoda dev savaş makinelerinin de bulunduğu belirtildi.

ABD'nin en büyük uçak gemilerinden olan USS Harry S. Truman'ın başını çektiği filoda 1 adet kruvazör, 7 destroyer bulunuyor. Ayrıca çok sayıda öncü geminin de bulunduğu filoya üç adet de denizaltı eşlik ediyor.

İNGİLİZ KUVVETLERİ HAZIR

İngiltere, hazırlanılan harekata Güney Kıbrıs üzerinden destek vermeye hazırlanıyor. Güney Kıbrıs'ta bulunan hava üssüne avcı tipi uçaklarını yerleştiren İngilizler, hem havada Suriye uçaklarını avlamayı, hem de taşıdığı mühimmat ile hava üslerine saldırmayı hedefliyor.

İngiliz üssüne destek olarak da Portsmouth Limanı'ndan bir adet destroyerin yola koyulduğu açıklandı. Destroyerlarla birlikte Akdeniz'de olası tehditlere karşı da 2 adet denizaltının hazırda bulundurulduğu belirtildi.

FRANSA GEMİLERİNİ BEKLETİYOR

Bir Akdeniz ülkesi olan Fransa, bölgede daha sakin bir politika izliyor. Suriye ve Kıbrıs kıta sahanlığı içerisine 1 adet gemi sevk eden Fransa, ihtiyaç durumuna karşı da gemilerini kendi sularında bekletiyor.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞININ AYAK SESLERİ

Kıbrıs'ın da bulunduğu Akdeniz adeta bir ateş çemberine döndü. Rus donanmasına ait güçler, Türkiye'ye yakın sınırda demirli olarak beklerken, aynı şekilde Suriye'nin Lazkiye Limanı'nda da hazırda bekletiliyor.

Bölge, ABD filolarının da gelmesiyle iyice gergin bir alana dönecek olan Akdeniz sahası öyle bir havaya bürünecek ki, ateşlenen ilk füze neredeyse üçüncü dünya savaşını başlatacak...