ABD’nin hedefindeki kritik noktalar

ABD
'nin Esad rejimine karşı atacağı adımlar merakla bekleniyor. Bölgedeki güvenilir kaynaklara göre ABD'nin kritik noktaları vurması ve Esad'ın askeri noktadan toparlanmasını zorlaştıracak bir operasyon yapması muhtemel. Rejiminin Rusya
ve İran
'ın desteğiyle sıkça kullandığı hava üsleri öncelikli olabilir. Bu kapsamda Şam
'da bulunan El Dumeyir Hava Üssü'nün kritik önemde olduğu, ancak burada bulunan Rus askerlerinden dolayı hedef alınma ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor. Diğer yandan El Şeyiraat Üssü geçen yıl nisan ayında ABD savaş gemilerinden atılan füzelerle vurulmuştu. Ancak Rusya'nın yardımıyla üs kısa sürede eski işlerliğine kavuşturulmuştu. Burada İranlı askerlerin de bulunduğu, bu nedenle ABD'nin muhtemel bir saldırısında hedef alınma ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor. EL NEYREB ÜSSÜ KRİTİK
T-4 Üssü'ne yönelik daha kapsamlı bir saldırı yapılabileceği kaydediliyor. Diğer muhtemel hedefler arasında El Neyreb Üssü ile El Sultan Hava Üssü de var. Şam'da kimyasal silah geliştirilen Cemreye Araştırma Merkezi'nin de vurulabileceği üzerinde duruluyor.