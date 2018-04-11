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’nin hedefindeki kritik noktalar

’nin El Dumeyr, El Şeyiraat, T-4, El Neyreb ve El Sultan üsleri vurma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. Cemreye Araştırma Merkezi de hedefte

AHMET TOPAL
AHMET TOPAL Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018
ABD’nin hedefindeki kritik noktalar
'nin Esad rejimine karşı atacağı adımlar merakla bekleniyor. Bölgedeki güvenilir kaynaklara göre ABD'nin kritik noktaları vurması ve Esad'ın askeri noktadan toparlanmasını zorlaştıracak bir operasyon yapması muhtemel. Rejiminin ve 'ın desteğiyle sıkça kullandığı hava üsleri öncelikli olabilir. Bu kapsamda 'da bulunan El Dumeyir Hava Üssü'nün kritik önemde olduğu, ancak burada bulunan Rus askerlerinden dolayı hedef alınma ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor. Diğer yandan El Şeyiraat Üssü geçen yıl nisan ayında ABD savaş gemilerinden atılan füzelerle vurulmuştu. Ancak Rusya'nın yardımıyla üs kısa sürede eski işlerliğine kavuşturulmuştu. Burada İranlı askerlerin de bulunduğu, bu nedenle ABD'nin muhtemel bir saldırısında hedef alınma ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor.

EL NEYREB ÜSSÜ KRİTİK
T-4 Üssü'ne yönelik daha kapsamlı bir saldırı yapılabileceği kaydediliyor. Diğer muhtemel hedefler arasında El Neyreb Üssü ile El Sultan Hava Üssü de var. Şam'da kimyasal silah geliştirilen Cemreye Araştırma Merkezi'nin de vurulabileceği üzerinde duruluyor.
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ABD’nin hedefindeki kritik noktalar
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