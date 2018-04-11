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Aliyev yeniden

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 22:47 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 22:48
Aliyev yeniden cumhurbaşkanı

Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan ilk sonuçlara göre, yüzde 86,09 oyla mevcut kazandı.

Azerbaycan Merkezi Seçim Komitesi (AMSK) Başkanı Mezahir Penahov, düzenlediği basın toplantısında, resmi olmayan sonuçlara göre, Aliyev'in oyların yüzde 86,09'unu alarak seçimi kazandığını duyurdu.

Penahov, Birleşik Azerbaycan Halk Cephesi Partisinin adayı Kudret Hasanguliyev'in oyların yüzde 3,4'ünü alarak ikinci, bağımsız aday Zahid Oruç'un ise yüzde 3,07 oyla üçüncü olduğunu belirtti.

Seçime katılım oranı ise yüzde 74,51 olarak açıklandı.

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Aliyev yeniden cumhurbaşkanı
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