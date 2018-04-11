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cumhurbaşkanı i için sandık başında

'da seçmen Cumhurbaşkanlığı için sandık başında. Bugün saat 8.00'da başlayan ler 59 ülke ve 60 uluslararası örgütten oluşan yabancı gözlemci heyeti izleyecek. Gözlemci heyetin içerisinde AK Parti, MHP ve CHP milletvekilleri yer alıyor

Giriş Tarihi: 11.4.2018 11:28 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 11:39
Azerbaycan cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında

'da cumhurbaşkanlığı i bugün gerçekleştiriliyor. Dördüncü kez aday olan mevcut Cumhurbaşkanı 'le beraber 8 adayın yarıştığı seçimde 5,3 milyon seçmen sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi 08.00'de başladı, 19.00'a kadar sürecek. Seçimi 59 ülke, 60 uluslararası örgütten 890 yabancı 58 bin 175 yerli gözlemci izleyecek. 21 ülkeden 118 yabancı gazeteci de seçimi takip edecek.

TÜRKİYE'DEN BİR HEYET SEÇİMLERİ İZLEDİ

'den de Türk milletvekillerinden oluşan Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Necdet Ünüvar başkanlığındaki AK Parti, CHP ve MHP milletvekillerinden oluşan bir heyet izleyecek.

SEÇİM 7 AY ÖNE ÇEKİLDİ

Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'daki seçim İlhan Aliyev'in aldığı kararla 7 ay öne çekilmişti. Seçimde engelli vatandaşların rahatlıkla oy kullanması için bir dizi düzenleme uygulandı. Görme engelliler Braille alfabeli oy pusulaları ile oylarını kullandı. Tekerlekli sandalye kullanan seçmenin kayıtlı olduğu 1455 numaralı sandıkta geçici erişim rampası kuruldu. Yatalak hasta ve engelliler ise oylarını evlerinde yetkililerin getirdiği sandıklarda kullandı.

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Azerbaycan cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında
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