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İstanbul Başkonsolosluğu’nda heyecanı

İstanbul'da bulunan Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda Azeri vatandaşları ülkelerindeki Cumhurbaşkanlığı leri iin oy kullandılar.Çevre illerden oy kullanmak için İstanbul'a gelen vatandaşların heyecanlı oldukları görüldü

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 16:14
Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu’nda seçim heyecanı

İstanbul'da bulunan Cumhuriyeti Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda Cumhurbaşkanlığı i için Azeri vatandaşlar oylarını kullandı. Çevre illerden İstanbul'a oy kullanmak için gelen vatandaşların heyecanlı oldukları görüldü.

SEÇİMİN ÜLKELERİ İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLEDİLER

Azerbaycan Haydar Aliyev dahil toplam 8 adayın yarıştığı seçimde oy kullanma işlemi Türkiye'de bulunan konsolosluklarda sabah saatlerinde başladı. Beşiktaş'ta bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na gelen Azeri vatandaşlar oylarını kullanarak seçimin ülkeleri adına hayırlı olmalarını diledi.

Bursa'dan geldiğini belirten bir Azeri vatandaş, ''Seçimimiz hayırlı, uğurlu olsun. Seçilecek cumhurbaşkanımız halkımıza hizmet etsin, sorunlarını çözsün'' ifadelerini kullandı. Sandığa gelerek Azerbaycan'ın geleceğine ses verdiklerini vurgulayan bir başka Azeri vatandaş ise, ''Azerbaycan'ın geleceğine ses verdik ve gelip oyumuzu kullandık. Umarım her daim ileri gideriz'' diye konuştu.


Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in yanı sıra Birleşik Azerbaycan Halk Cephesi Partisinin adayı Kudret Hasanguliyev, Sosyal-Demokrat Partinin adayı Araz Alizade, Azerbaycan Milli Diriliş Hareketi Partisinin adayı Ferec Quliyev, Azerbaycan Halk Cephesindeki muhaliflerin adayı Razi Nurullayev, Çağdaş Müsavat Partisi adayı Hafız Hacıyev, bağımsız aday Zahid Oruç ve Demokrat Parti adayı Serdar Memmedov'un aralarında bulunduğu 8 aday Cumhurbaşkanlığı için yarışıyor.

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Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu’nda seçim heyecanı
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