Myanmar gazetecileri serbes bırakmadı

Myanmar'da (Burma) bir mahkeme, Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanların (Rohingyalar) askerler ve köylüler tarafından öldürüldüğü iddiasını araştırırken tutuklanan iki Reuters muhabirine yönelik davayı düşürmeyi reddetti.

Muhabirler Wa Lone ve Kyaw Seo Oo, geçen yıl Arakan eyaletinde 10 kişinin öldürülmesini araştırırken tutuklanmıştı. Ajans, Myanmar'da tutuklanan iki gazetecisinin bu araştırma nedeniyle hapsedildiğini savunuyordu.

GAZETECİLER DEVLET SIRLARI KANUNUNU İHLAL ETMEKLE SUÇLANIYOR

Gazeteciler, Myanmar'da devlet sırları kanununu ihlâl etmekle suçlanıyor. Bunun dışında 7 asker de suçlu bulındu.Myanmar ordusu ise Salı günü askeri mahkemenin söz konusu olayda yer aldıkları için 7 askeri 10 yıl hapis ve ağır iş cezasına çarptırdığını açıkladı.

Muhabirler hakkında karar veren mahkeme ise, ordunun bu açıklamasıyla ilgili bir yorumda bulunmadı. Reuters 10 kişiden ikisinin Budist köylülerce keskin aletler kullanılarak öldürüldüklerini, diğerlerinin ise ordu tarafından vurulduğunu söylüyordu. Reuters iki muhabirin kamu yararı için çalıştıklarını gösterme amacıyla söz konusu araştırmayı yayımlamıştı.

BUDİSTLERİN MÜSLÜMANLARA YÖNELİK SALDIRILARI DÜNYA GÜNDEMİNE OTURMUŞTU

BBC iddia edilen infazların detaylarını bağımsız olarak doğrulayabilmiş değil. Arakan eyaletinde Müslümanlar ve Budistler arasındaki çatışmalar, onbinlerce Müslümanın ordunun operasyonu sonucu komşu Bangladeş'e kaçmasıyla dünya gündemine oturmuştu.

Ordu, Arakan eyaletindeki militanlara karşı savaştıklarını söylüyor, ancak insan hakları grupları binlerce sivilin öldürüldüğünü kaydediyor. Myanmarlı gazeteciler Wa Lone ve Kyaw Soe Oo, 12 Aralık'ta polisle buluştuktan sonra gözaltına alınmıştı.

Yetkililer muhabirlerin "Arakan eyaletine ve güvenlik güçlerine ilişkin önemli ve gizli hükümet belgelerini ellerinde bulundurmaktan tutuklandıklarını" açıkladı.

Yetkililer ayrıca bu bilgilerin "yabancı basınla paylaşmak üzere yasa dışı bir şekilde toplandıklarını" kaydediyor.

ARAŞTIRMANIN DETAYLARI

Araştırma, Arakan eyaletindeki Inn Dinn köyünde 2 Eylül 2017'de gerçekleştiği öne sürülen bir olay hakkında. Reuters, iki muhabirin Budist köylülerle, güvenlik güçleriyle yapılan röportajlar ve fotoğraflar üzerinden 10 kişinin infazıyla ilgili kanıt topladıklarını söylüyor.

Araştırmaya göre bir grup Arakanlı Müslüman erkek, basılan köylerinden kaçarak bir kumsala sığındıkları sırada fark edildiler. Yerel Budistler bunun üzerine bir mezar kazılmasını emretti ve söz konusu 10 kişi öldürüldü. Bu kişilerden ikisini Budist köylülerin, diğerlerini ise askerlerin öldürdükleri kaydediliyor.

Haber ajansı, Myanmarlı askerlerin suçlarına karşı fotoğraf ve diğer güvenlik güçlerinin ifadelerinin ilk kez bu araştırmada kanıt olarak yer aldığını söylüyor.

ARAŞTIRMADA, BUDİST KÖYLÜLERİN İTİRAFLARI DA YER ALIYOR

Muhabirlerin araştırması Inn Din köyündeki görgü tanıklarına, öldürülen kişilerin akrabalarına ve polis yetkililerine dayanıyor. Reuters'a göre iki muhabirin konuştuğu bir kişi, bir Arakanlı Müslümanı öldürdüğünü de itiraf etti.

Arakanlı Müslümanlara yönelik ordu operasyonları, Myanmar'ın Bangladeş sınırındaki küçük bir kasabada polis karakoluna saldırı sonrası başladı. Dokuz polis memurunun öldürüldüğü saldırının ardından, Myanmar hükümeti saldırıyı yurtdışı kaynaklı radikal İslamcıların gerçekleştirdiğini açıklayarak, Arakanlı Müslümanları hedef alan geniş çaplı operasyonlar başlattı.

Operasyonlar sonucu onbinlerce kişi komşu Bangladeş'e sığındı. Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'ı Arakan Müslümanlarına "etnik temizlik yapmakla" suçlamıştı.