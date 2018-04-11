Çavuşoğlu'ndan Rus mevkidaşının sözlerine yanıt!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun sözlerinden satır başları:

"Ateşkes, çatışmasızlık bölgelerinin artırılması, Astan ve Soçi süreçleri, işlemeyen bir Cenevre var. Artık tüm bunların işletilmesi ve ülkenin çok kısa süre içerisinde de seçime hazırlanması lazım. Şeffaf bir seçimin BM çatısı altında gerçekleştirilmesi önemlidir. Artık biz Suriye'de kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz.

Lavrov'un sözleri muhtemelen bir soruya cevaptır. Ama bunun neden söylendiğine bakmak lazım. Biz Afrin operasyonunu gerçekleştirirken, Rusya ile koordinasyon içerisinde olduk.

"RUSYA İLE KOORDİNE İÇİNDE OLDUK"

Rus gözlemcilerin Afrin'den ayrılmasını istedik ve ayrıldılar. Hava sahasını kullandık. Burada da Rusya ile koordine içerisinde olduk. Operasyonunun ikinci aşaması, insanların geri dönmesini sağlamak ve bu bölgeye istikrar getirmek. Bizim Suriye'nin toprağında gözümüz yok. Suriye istikrarı kavuştuğu zaman, sınır bütünlüğü konusunda bir endişesi olmaması gerekiyor. Buranın rejime teslim edilmesi olmaz. Rejim bir gün YPG ile çatışıyor, bir gün iyi geçiniyor.

Suriye'de arazide o kadar ilginç şeyler var ki. Bugün birbiriyle çatışan gruplar, yarın birbirlerine silah bile satıyorlar. Böylesine karmaşık bir durumda, oraya ver buraya ver olmaz. Orası Suriye'nin toprağıdır ama benim de güvenlik endişelerim var."