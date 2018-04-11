Esad rejimi askeri üsleri boşaltıyor

Suriye'de 7 Nisan'da Esad rejiminin Duma'da bir kez daha kimyasal silah kullanmasıyla yükselen tansiyon tırmanıyor. Önceki gün düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde ABD ile Rusya
sert şekilde atıştı. ABD Başkanı Donald Trump
, 24 ile 48 saat içinde önemli karar verileceğini söyledi. Trump'ın sözleri akıllara Esad rejiminin 4 Nisan 2017'de Han Şeyhun'daki kimyasal saldırısının ardından ABD'nin Tomahawk füzeleriyle misilleme yapmasını getirdi. İşte son gelişmeler: ABD:
Kabinesi ve ulusal güvenlik danışmanlarıyla bir araya gelen Trump, "Askeri olarak pek çok seçeneğimiz var" dedi. BM Büyükelçisi Nikki Halley, BM kararı olsun ya da olmasın harekete geçeceklerini söyledi. ABD Donanması'na ait USS Donald Cook savaş gemisinin, Suriye'ye doğru ilerlediğine dair haberler geldi. USS Harry Truman uçak gemisinin de bugün Norfolk limanından yola çıkacağı belirtildi. ABD basınına göre olası misilleme 2017'dekinden daha sert olacak. İngiltere:
BM Büyükelçisi Karen Pierce, "En yakın müttefiklerimizle irtibat halindeyiz, özellikle ABD ve Fransa
ile. Seçenekler masada" dedi. İngiliz basınına göre Başbakan Theresa May
, ABD'nin Esad rejimine yönelik operasyonuna havadan destek verecek. İngiltere
'nin Güney Kıbrıs
üslerinde hazırlıkların başladığı kaydedildi. Fransa:
Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile ABD Başkanı Trump, önceki gece Suriye'ye kimyasal saldırıya nasıl cevap verileceğini görüştü. Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, "Eğer kırmızı çizgi geçilmişse cevap vereceğiz" açıklamasını yaptı. RUSYA'DAN TASARIYA VETO Rusya:
Suriye'de kimyasal silah kullanımının soruşturulması için BM mekanizması kurulmasını talep eden tasarı, BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya tarafından veto edildi. Rusya'nın saldırının soruşturulmasını talep ettiği tasarı da gerekli 9 ülkenin desteğini alamadığı için kabul edilmedi. Suriye:
Esad rejimi ve destekçisi Hizbullah, kırmızı alarm durumuna geçti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, rejime bağlı üsler boşaltılmaya başlandı. Şam ve çevresindekilerle birlikte Humus, Lazkiye, Tartus ve Deyr ez Zor'daki üsler boşaltıldı. Hizbullah ile İran
askerleri Irak sınırındaki üslerden ayrıldı. İran:
Tahran, İsrail
'in Suriye'deki T-4 üssüne yaptığı ve 7 askerinin öldüğü saldırının yanıtsız kalmayacağını bildirdi. İsrail:
Füze saldırısını düzenleyen İsrail, tehdit olduğunda yine müdahale edeceklerini açıkladı. LATİN AMERİKA GEZİSİNİ İPTAL ETTİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın önceden planlanan Latin Amerika ziyaretini iptal ederek, Suriye'deki gelişmeleri takip etmek üzere Washington'da kalacağı açıklandı.