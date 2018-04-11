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'da cizsel taciz

'da yapılan bir araştırmanın sonucunda kadınların yüzde 81'i sokakta veya da ya maruz kaldığı belirtildi.yayımlanan rapora göre ülkede her yıl 220 bin yetişkin cinsel saldırıya maruz kaldığı halde bunlrın yüxzde 86'sı şikayetçi olmuyor

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 13:30
Fransa'da cizsel taciz

'da yapılan bir araştırmaya göre, kadınların yüzde 81'inin sokakta veya da fiziksel veya sözlü tacize maruz kalıyor. Fransız Kamuoyu Araştırmaları Enstitüsünce (IFOP) Uluslararası Kamusal Alanda Cinsel Tacizle Mücadele Haftası kapsamında gerçekleştirilen anketin sonuçları dün yayımlandı. Araştırma 26-29 Ocak'ta 15 yaş üstü 2 bin kadının katılımıyla yapıldı.

KADINLARIN YÜZDE 81'İ CİNSEL SALDIRIYA MARUZ KALIYOR

Araştırmaya göre, Fransa'da kadınların yüzde 81'inin sokakta veya toplu taşıma araçlarında fiziksel veya sözlü tacize maruz kalıyor.

Kadınların yüzde 38'i toplu taşıma araçlarında ya uğruyor. Bu oran sokakta yüzde 21. Kadınların yüzde 44'ü de saldırganın kendilerini yolculuk boyunca takip ettiğini düşünüyor. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 32'si fiziksel taciz ve saldırıya, yüzde 8'i ise tecavüze uğradığını bildirdi.

Fransa İçişleri Bakanlığı, aralık ayında yayımladığı bir raporda, ülkede her yıl ortalama 220 bin yetişkinin cinsel saldırı ve tecavüze maruz kaldığını, bu kişilerin yüzde 86'sının suç duyurusunda bulunmadığını ve şikayette bulunanların da yüzde 40'ının başvurusundan vazgeçtiğini açıklamıştı.

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Fransa'da cizsel taciz
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