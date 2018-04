Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssünde hareketlilik haberleri

ABD'nin Suriye'ye müdahale planı içerisinde, Güney Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin bulunduğu haberleri, Ada'yı alarma geçirdi. İngiltere'nin iki üssünden biri olan Ağrotur'da da (Akrotiri) askeri hareketlilik arttı. Limasol kentine yakın bir bölgede bulunan üste, savaş uçaklarının Suriye'yi her an vuracakmış gibi hazırlandığı öğrenildi.

SAVAŞ UÇAKLARI SURİYE'Yİ VURACAKMIŞ GİBİ HAZIR

Rum kaynaklardan edinilen bilgilere göre, harekâtta kullanılması planlanan Ağrotur üssüne İngiltere'den takviyeler yapıldı. Savaş uçakları da hazır olarak operasyon talimatını beklemeye başladı. ABD, Esad rejiminin Doğu Guta'daki kimyasal saldırısının ardından, Suriye'ye müdahale seçeneğini masaya koymuştu.

Konuyla ilgili konuşan bir diplomatik kaynak, "Ortadoğu'nun kötüye gidişiyle ilgili kaygılarımızı ABD'ye ilettik" derken, Rum yönetiminin her an yapılabilecek operasyon için ABD temsilcileriyle iletişim halinde olduğu ifade edildi.

ANKARA, HAREKETLİLİĞİ TAKİPTE

Ankara ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yönetimi de, Akdeniz'deki hareketliliği yakından izlemeye aldı. İngiliz üslerindeki, denizdeki ve havadaki hareketlilikler anbean kayda geçirilip, gerekli mecrilere bilgilendirmeler yapılıyor.

ÜSLER DEAŞ İLE MÜCADELEDE KULLANILMIŞTI

İngiltere'nin ABD'ye destek olarak kullanacağı Ağutor üssünde, 6 Tornado ve 8 Typhoon savaş uçağı ve yaklaşık 200 askeri personel bulunuyor.

Güney Kıbrıs'taki üsler; DEAŞ'a yönelik operasyonlarda aktif olarak kullanılmıştı. İngiltere Başbakanı Theresa May, yılbaşı öncesinde Ağutor üssünü ziyaret etmişti. May, buradaki askerlere hitaben yaptığı konuşmada, "Kıbrıs'ta sizler, bölgedeki askeri faaliyetlerimizin oldukça merkezindesiniz. DEAŞ hedeflerine düzenlenen 1600'den fazla hava saldırısını buradan yöneten, Ürdün ve Irak'ta DEAŞ İle savaşan ve tekrar ortaya çıkmasını engelleyen ortaklarımız ve müttefiklerimizle çalışan 1450'den fazla personeli destekleyen sizlersiniz" demişti. Theresa May, "Sizin burada Kıbrıs'tan yapığınız, Ortadoğu'daki müttefiklerimizin istikrarını desteklemek için bizim çabalarımıza güç vermektir" ifadelerini kullanmıştı.

AB ÜLKESİNDE, TOPRAK SAHİBİ

İngiltere'nin Ağrotur üssünün yanında bir de Dikelya üssü var. İki üs, toplamda 256 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor. Üslerde 3 bin civarında İngiliz askeri görev yapıyor. 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak kabul edilmeyen İngiliz üsleri 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'na ve anlaşmalarına göre 'egemen' statüsüne sahip.