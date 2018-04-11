Önce vurdular sonra sevinç çığlıkları attılar

Gazze
sınırında 30 Mart tarihinden beri 33 Filistinliyi şehit eden İsrail
askerlerinin yayımladığı bir videoya tepki yağıyor. İsrailli keskin nişancı
nın dürbününden çekilen videoda İsrail askerinin, Gazze sınır bölgesine yaklaşan Filistinli sivili vurduğu görülüyor ve sonra diğer askerlerle birlikte sevinç çığlıkları attığı duyuluyor. Bir askerin "Ne güzel video oldu" demesi, diğer İsrail askerlerinin keskin nişancıyı övmesi videoya yansırken, İsrailli yetkililer inceleme başlatacaklarını açıkladı. Öte yandan Filistinli yetkililer şimdiye kadar yaralanan 3 bin 78 Filistinli'den 105'inin durumunun kritik olduğunu açıkladı.