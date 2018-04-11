Son Dakika: Pentagon'dan Trump'ın tweet'lerine ilk tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya ilişkin açıklamaları Pentagon'a soruldu. Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın tweet'lerini bize değil, Beyaz Saray'a sorun" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Potansiyel askeri harekatlara ilişkin yorumda bulunmuyoruz" ifadelerine de yer verildi.

Trump'tan flaş Suriye açıklaması: Füzelerimiz geliyor, hazır ol Rusya

TRUMP'IN RUSYA AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapdı. Trump, "Hazır ol Rusya, füzeler gelecek" dedi. Trump, Suriye konusunda Rusya'ya yaptığı sert çıkışın hemen ardından sosyal medyada bu kez Moskova'ya karşı üslubunu yumuşatan paylaşımda bulundu.



ABD Başkanı Trump, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş dönemi de dahil hiç olmadığı kadar kötü. Buna hiç gerek yok. Rusya'nın ekonomik olarak desteğe ihtiyacı var ki biz de bunu kolaylıkla sağlayabiliriz. Birlikte çalışmalıyız. Silah yarışını bırakalım." ifadelerini kullandı.