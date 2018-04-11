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Putin, 'e uyarısı

Devlet Başkanı , Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya, ’deki durumu daha istikrarsız hale getirecek eylemlerden kaçınması çağrısında bulundu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 21:30
Putin, İsrail'e Suriye uyarısı

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, telefonda görüşen Putin ve Netanyahu, savaş uçaklarının Humus bölgesindeki Tifor (T-4) askeri hava üssünü bombalamasını ele aldı.

Açıklamada, "'nin egemenliğine saygı gösterilmesinin önemini vurgulayan Putin, bu ülkedeki durumu daha da istikrarsız hale getirecek ve güvenliğini tehdit edecek her türlü eylemden kaçınma çağrısında bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Ülkelerin donanma güçleri

hafta başında İsrail'e ait iki F-15 savaş uçağının Suriye hava sahasına girmeden T-4 hava üssüne 8 füze attığını açıklamıştı.

havaalanı, rejimin özellikle son dönemde 'daki kimyasal silah saldırılarını düzenleyen uçakların kalktığı üs olarak biliniyor.

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Putin, İsrail'e Suriye uyarısı
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