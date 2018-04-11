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'dan Trump'ın Suriye açıklamalarına sert tepki!

ABD Başkanı 'ın "Hazır ol , füzelerimiz geliyor!" son dakika açıklamasına Rusya'dan yanıt geldi.

Giriş Tarihi: 11.4.2018 17:03 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 17:06
Rusya'dan Trump'ın Suriye açıklamalarına sert tepki!

ABD Başkanı , 'daki kimyasal saldırı iddialarının ABD'nin Suriye'ye askeri operasyon düzenleme ihtimaliyle ilgili çok sert bir açıklama yaptı. Trump'ın Twitter hesabından yaptığı " , Suriye'ye atacağımız füzeleri vuracakmış. Hazır ol Rusya çünkü hoş, yeni ve 'akıllı' füzelerimiz geliyor. Halkını gazla öldüren bir hayvanla ortak olmamalısın" açıklamasına Rusya'dan yanıt gecikmedi.

"TERÖRİSTLERİN BULUNDUĞU TARAFA DOĞRU UÇMASI GEREKİR"

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova, "Akıllı füzelerin, birkaç yıldır kendi topraklarında uluslararası terörle mücadele eden meşru hükümete doğru değil, teröristlerin bulunduğu tarafa doğru uçması gerekir" dedi.

Zaharova şu şekilde devam etti: " Yasaklanması Örgütü uzmanları, şimdi akıllı füzelerin kimyasal silah saldırısının tüm kanıtlarını yok edeceğini söylemedi mi? Ya da amaç uluslararası uzmanların kanıt olarak hiçbir şey bulamaması için akıllı füzelerle provokasyonun kanıtlarını hızlıca yok etmek mi?"

"RUSYA İLE İLİŞKİLERİMİZ HİÇ OLMADIĞI KADAR KÖTÜ"

Trump, daha sonra ikinci bir açıklama yaparak; "Rusya ile ilişkilerimiz hiç olmadığı kadar kötü ve bu 'ı da içeriyor. Bunun hiçbir nedeni yok. Rusya ekonomisine yardım etmemize ihtiyaç duyuyor, yapması çok kolay bir şey ve birlikte çalışmak için tüm uluslara ihtiyacımız var. Silah yarışını durduralım mı? yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk yaptığı tehditvari açıklamanın ardından gelen "Silahlanma yarışını bırakalım mı? paylaşımına ise, Zaharova, "Harika fikir, Amerika'nın kimyasal silahlanmasıyla başlayalım" yorumunu yaptı.

Trump'tan son dakika açıklaması: Füzelerimiz geliyor, hazır ol Rusya

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Rusya'dan Trump'ın Suriye açıklamalarına sert tepki!
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