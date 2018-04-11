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Son Dakika: 'den 'ye hava saldırısı

ordusu Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı hedeflerin askeri uçaklarla vurulduğu" belirtildi. Hava saldırısının Gazze sınırına yerleştirilen el yapımı patlayıcıların İsrail ordusuna ait bir buldozerin yanında patlaması üzerine yapıldığı bildirildi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 13:20 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 13:26
Son Dakika: İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

ordusunun, abluka altındaki Şeridi'ne bu sabah hava saldırısı düzenlediği bildirildi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı hedeflerin askeri uçaklarla vurulduğu" belirtildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu hava saldırısının "Gazze sınırına yerleştirilen el yapımı patlayıcının İsrail ordusuna ait bir buldozerin yakınında infilak etmesinin ardından" gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail ordusu, sınırda yaşandığını ileri sürdüğü patlamada ölen ya da yaralananın olmadığını açıkladı.

HAMAS, SALDIRIYI DOĞRULADI

Öte yandan Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum ise söz konusu saldırının ""nün İsrail tarafında yarattığı "kargaşayı" gösterdiğini belirtti.

Filistinlilerin, Gazze sınırında devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine büyük destek verdiğini ve direnişi kucaklayarak çevresinde birleştiğini dile getiren Berhum, şunları kaydetti: "Bu saldırı, gösterilere katılan barışçıl eylemcilerin, İsrail işgaline karşı direnişini ve bedeli ne olursa olsun haklarını geri alma ve ablukayı kırma yönündeki arzularını pekiştirecektir."

Hamas Sözcüsü Berhum, saldırıda ölen ya da yaralananın olup olmadığına ilişkin ise bilgi vermedi.

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Son Dakika: İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
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