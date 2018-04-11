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Son Dakika:Kenya’da otobüs nehre düştü

Kenya’nın Narok eyaletinde yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 3'ü çocuk 17 kişi hayatını kaybetti

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 12:35 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 12:35
Son Dakika:Kenya’da otobüs nehre düştü

Narok Emniyet Müdürü George Natembeya, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücünün aracın kontrolünü yitirmesi üzerine Nairobi eyaletine giden yolcu otobüsünün Siyiabei Nehri'ne uçtuğunu belirtti. Natembeya, da otobüste bulunan 63 yolcudan 17'sinin yaşamını yitirdiğini, 46'sının yaralandığını kaydetti.

Yaralılardan büyük kısmının durumunun ağır olduğuna işaret eden Natembeya, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.

KAZADA YAŞAMINI YİTİRENLER ARASINDA 3 ÇOCUĞUN BULUNDUĞU BELİRTİLİYOR

Görgü tanıkları, otobüs şoförünün karşı taraftan hızla gelen bir kamyona çarpmamaya çalışırken aracın kontrolünü yitirdiğini söyledi.

Kenya Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurumu verilerine göre, her yıl trafik kazalarında yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybediyor.

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Son Dakika:Kenya’da otobüs nehre düştü
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