Srebrenitsa Katliamı nedir? Srebrenitsa nerede?

Avrupa'nın ortasında onlarca ülkenin gözleri önünde gerçekleşen katliam Srebrenitsa Katliamı olarak anılır. 11 Temmuz 1995 günü yaşanan bu soykırım adeta Avrupa ülkelerinin iki yüzlülüğünü gözler önüne sermiştir. Bosna katliamı olarak da anılan bu soykırım da 8 binin üzerinde Müslüman çocuk, yaşlı, genç, kadın, erkek demeden Sırplar tarafından katledilmiştir.

Sırp Ordusu, Yugoslav iç savaşı sırasında Krivaya 95 Harekatı kapsamında şehri işgal etmiş ve Müslümanlara karşı olan kinlerini 8 binden fazla Müslümanı çocuk, kadın demeden katlederek gözler önüne sermiştir. Katliam sırasında Birleşmiş Milletler Srebrenitsa'yı güvenli bölge ilan etmiş aynı zamanda tam 600 Hollanda Barış Gücü askeri de kentte bulunuyordu fakat Ratko Miladiç komutasındaki Sırp ordusu, ne Birleşmiş Milletler ne de hukuk dinleyerek 1995 yılının Temmuz'unda soykırımların en acılarından birine imza attı.

KARACİÇ'İN İTİRAFLARI

Sapkın inançlarını soykırımdan sonra itiraf eden katliamın bir numaralı sorumlusu Radovan Karaciç, Srebrenitsa'da Müslüman ve Boşnak erkeklerin yok olmasını istediğini belirtmiştir.

Yugoslav iç savaşı sırasında Sırpların katliam planları yavaş yavaş işledi. Savaş sırasında Srebrenitsa'ya yıllar süren amborgoyla birlikte yardım malzemesi, yiyecek, gıda yardımı ve tuz girişi engellendi böylece Bosna halkının güçlü olması engellendi, yaşlıların bazıları katliamdan önce bu açlığa dayanamayarak hayatlarını kaybetti.

AVRUPA'NIN ORTASINDA GÖZ GÖRE GÖRE GELEN SOYKIRIM

Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'in mazlumun, haksızın yanında olmaması bu katliamın gerçekleşmesine adeta zemin hazırladı. Öyle ki BM'yi temsil eden BM Barış Gücü komutanı Hollandalı Thom Karremans, Sırpların kıyımı sırasında kendilerine sığınan 25 bin Boşnağı Sırplara teslim etti. Bu soykırıma seyirci kalan ve hatta Sırpların tarafında, Bosna halkına yapılan zulme fiziki olarak destek veren Hollandalı askerler ülkelerine dönünce bu ağır yükle yaşayamayarak psikolojij tedaviye başladılar kimi ise intihar etti.

Srebrenistsa Katliamı'ndan yıllar sonra Ratko Mladiç yakalanarak tutuklandı. Mlaciç mübbet cezasıyla yargılanıyor.

BAZILARI HALA SREBRENİTSA KATLİAMI İLE GURUR DUYUYOR!

Sırp Cumhuriyeti lideri Milorad Dodik inanılmaz ifadeler kullanarak; mahkemenin kararı ne olursa olsun Mladiç "Sırp halkı için bir efsane olarak kalacak" dedi. Bu cümle koyu milliyetçi, İslam ve Bosna düşmanı Sırpların hala düşmanlıklarını sürdürdüklerini de gözler önüne seriyor.