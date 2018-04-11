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hava sahasına ilişkin flaş açıklama

'de uçuş yapacak hava yolu şirketlerine 'de yapılabilecek hava saldırısı nedeniyle Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol) tarafından uyarı yapıldı

REUTERS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 09:01 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 09:02
Suriye hava sahasına ilişkin flaş açıklama

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol) 'de uçuş yapacak hava yolu şirketlerine Doğu Akdeniz'den 'ye karşı yapılabilecek olası hava saldırılarına ilişkin uyarıda bulundu.

Reuters'ın haberine göre Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol), Doğu Akdeniz'den Suriye'ye karşı yapılabilecek olası hava saldırılarına ilişkin hava yolu şirketlerine uyarıda bulundu.

Bununla birlikte Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü, önümüzdeki 72 saat boyunca Suriye'ye karşı yapılacak olası hava harekatı nedeniyle Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilecek uçuşlarda hava-yer füzesi tehlikesi veya aralıklı sinyal kesintileri yaşanabileceği uyarısı yaptı.

Öte yandan dün ABD Donanmasından yapılan yazılı açıklamada "USS Harry Truman Uçak Gemisi" ve beraberindeki 7 savaş gemisini Akdeniz'e sevk ettiği bildirildi. "USS Jason Dunham" ve "USS The Sullivans" destroyerlerinin de daha sonra gruba dahil olacağı belirtildi.

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Suriye hava sahasına ilişkin flaş açıklama
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