Suudi Arabistan Basra Konsolosluğunu 28 yıl sonra yeniden açıyor

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Diplomatik İşler Sorumlusu Usame bin Ahmed Nakli, Suudi Arabistan ile Irak arasındaki ilişkilerin yapıcı bir şekilde ilerlediğini belirtti.

Nakli, iki kardeş ülke arasındaki iş birliği ve ortak koordinasyonu çeşitli alanlarda güçlendirme çabaları kapsamında Suudi Arabistan'ın Basra Başkonsolosluğunun yakın zamanda açılacağını duyurma sevinci yaşadıklarını ifade etti.

Suudi Arabistan'ın Basra Konsolosluğu, 1990 yılında 2. Körfez Savaşı'nın ardından kapatılmıştı.

Şii nüfusun çoğunlukta olduğu ülkenin güneyindeki Basra ilinde halihazırda ABD, Rusya, Kuveyt, Mısır ve İran konsoloslukları bulunuyor.