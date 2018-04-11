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Basra Konsolosluğunu 28 yıl sonra yeniden açıyor

, 'ın Basra kentindeki Başkonsolosluğunu 28 yıllık aranın ardından yakında açacağını duyurdu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 15:50
Suudi Arabistan Basra Konsolosluğunu 28 yıl sonra yeniden açıyor

resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Diplomatik İşler Sorumlusu Usame bin Ahmed Nakli, Suudi Arabistan ile arasındaki ilişkilerin yapıcı bir şekilde ilerlediğini belirtti.

Nakli, iki kardeş ülke arasındaki iş birliği ve ortak koordinasyonu çeşitli alanlarda güçlendirme çabaları kapsamında Suudi Arabistan'ın Basra Başkonsolosluğunun yakın zamanda açılacağını duyurma sevinci yaşadıklarını ifade etti.

Suudi Arabistan'ın Basra Konsolosluğu, 1990 yılında 2. Körfez Savaşı'nın ardından kapatılmıştı.

Şii nüfusun çoğunlukta olduğu ülkenin güneyindeki Basra ilinde halihazırda ABD, Rusya, Kuveyt, Mısır ve İran konsoloslukları bulunuyor.

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Suudi Arabistan Basra Konsolosluğunu 28 yıl sonra yeniden açıyor
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