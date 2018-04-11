THO Başkanı Çınar Başkan Yardımcısı Pence ile görüştü

ABDnin iç ve dış politikaları hakkında bilgiler paylaşan Başkan Yardımcısı Pençe, THO Başkanı Çınar'a da katılımından dolayı teşekkür etti.

Türk-Amerikan ilişkileri üzerine yoğun çalışmalarda bulunan Turkish Heritage Organization, son iki ayda 19 Kongre Üyesi ve 3 Senatör ile görüştüklerini söyledi. Çınar ,Senato Dış İlişkiler Komite Üyeleri Chris Murphy,Tim Kaine ve Cory Booker,dışında Kongreden Lee Zeldin,Adam Kinzinger,Joe Wilson, Alex Mooney,Steve Russell, Yvette Clarke,Keith Ellison gibi isimler ile görüştü.

SURİYE KONUSUNDA KAFA KARIŞIK

Washington,DC'de Başkan Trump'ın son açıklamaları ile ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'un farklı açıklamaları ile DC'de kafalar tamamen karışmış durumda. Devlet kurumlarında çalışan üst düzey yöneticiler isimlerini vermeden ABD medyası aracılığı ile Başkan Trump'ı eleştirmeye başladı. Washington,DC2de YPG-PKK'dan kısa dönemde vazgeçilmeyeceği birçok kesim tarafından kabul ediliyor ancak ABDnin bölgeden çıkması ile tamamen ipleri İran ve Rusya'ya verilme endişesi olduğunu da belirtiyorlar.

"TÜRKİYENİN KAYBEDİLMEMESİ GEREKİR"

Kongre ve Senato'da yaptığımız görüşmelerde,Türkiyenin önemli NATO müttefiği olduğu ve kaybedilmemesi gerektiği söylenirken,Rusya ile yakınlaşmadan dolayı rahatsızlık olduğu da açıkça dile getiriliyor. Kongrede de Beyaz Saray yönetiminin net bir Suriye politikası olmamasından dolayı bir rahatsızlık var.

Ali Çınar, Turkish Heritage Organization'un, 23 Nisan'da ABD'nin Suriye Politika Değişikliği ve Türk ABD ilişkileri etkisi adlı bir panel de yapacak. Panele, Beyaz Saray'da Bush döneminde görev yapmış, Fox News ünlü yorumcularından Bradley Blakeman, ABD'li ,Rusya'da bir dönem ABD Savunma Ateşesi olarak görev yapmış Emekli Tuğgeneral, Ulusal Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Peter Zwack, BM Ulusal Suriye Konseyi Temsilcisi Mariam Jalabi, Emekli Asker ve CATO inst. Sahar Khan ve skype yolu ile Emekli Asker- Akademisyen Mesut Hakkı Caşın da katılacak.