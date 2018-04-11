Trump ve May'den Suriye'ye müdahalede görüş birliği

ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Suriye'de "kimyasal silah kullanımının devam etmesine izin vermeyecekleri" konusunda görüş birliğine vardıkları açıklandı. Bu açıklama, Suriye'nin Duma kentinde hafta sonunda en az 78 kişinin öldüğü ve kimyasal silah kullanıldığı sanılan saldırı üzerine yapıldı.

BEŞŞAR ESAD'A KINAMA

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, iki liderin dün yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın "insan hayatı karşısında gösterdiği acımasız umursamazlığı" kınadıkları belirtildi.