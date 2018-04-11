Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Trump ve May'den Suriye'ye müdahalede görüş birliği

Trump ve May'den Suriye'ye müdahalede görüş birliği

Suriye, şehrinde kullanımı sonrasında gündeme gelen askeri müdahale ihtimali gittikçe güçleniyor. Başkanı , bu konuya ilişkin flaş açıklamalarını sürdürürken İngiltere Başbakanı Theresa May ile yaptığı görüşmenin ardından "kimyasal silah kullanımının devam etmesine izin vermeyecekleri" konusunda görüş birliğine vardıkları açıklandı.

REUTERS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 10:17 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 10:30
Trump ve May'den Suriye'ye müdahalede görüş birliği

Başkanı ve İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Suriye'de " kullanımının devam etmesine izin vermeyecekleri" konusunda görüş birliğine vardıkları açıklandı. Bu açıklama, Suriye'nin Duma kentinde hafta sonunda en az 78 kişinin öldüğü ve kimyasal silah kullanıldığı sanılan saldırı üzerine yapıldı.

BEŞŞAR ESAD'A KINAMA

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, iki liderin dün yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın "insan hayatı karşısında gösterdiği acımasız umursamazlığı" kınadıkları belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine yeni 'Yerliler' geliyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump ve May'den Suriye'ye müdahalede görüş birliği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN