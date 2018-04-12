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'den tepkisi

Avrupa Birliği, Beşşar Esad rejiminin, 'da yaptığı sldırısına ilişkin bir açıklamada bulundu. Açıklamda "Suriye'de işlenen tüm savaş suçları ve kimyasal silah kullanımı için hesap verilmesi gerektiğini yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 15:44 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 15:46
AB'den Doğu Guta tepkisi

Avrupa Birliği (), rejiminin Duma'daki saldırısından dolayı hesap vermesi gerektiği uyarısında bulundu.

AB Komisyonu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Suriye'de işlenen tüm savaş suçları ve kimyasal silah kullanımı için hesap verilmesi gerektiğini yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin üye devletlerle Suriye'deki gelişmelere dair iletişim halinde olduğu belirtilerek konunun gelecek hafta yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısında da ele alınacağı kaydedildi.

Esad rejiminin, 'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 4 Nisan'da yayımladığı raporda, Esed rejiminin, Suriye'de iç savaşın başlamasından buna yana 214, Han Şeyhun katliamından sonra da 11 kez kimyasal silah saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

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AB'den Doğu Guta tepkisi
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