AB'den Doğu Guta tepkisi

Avrupa Birliği (AB), Beşşar Esed rejiminin Duma'daki kimyasal silah saldırısından dolayı hesap vermesi gerektiği uyarısında bulundu.

AB Komisyonu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Suriye'de işlenen tüm savaş suçları ve kimyasal silah kullanımı için hesap verilmesi gerektiğini yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin üye devletlerle Suriye'deki gelişmelere dair iletişim halinde olduğu belirtilerek konunun gelecek hafta yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısında da ele alınacağı kaydedildi.

Esad rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 4 Nisan'da yayımladığı raporda, Esed rejiminin, Suriye'de iç savaşın başlamasından buna yana 214, Han Şeyhun katliamından sonra da 11 kez kimyasal silah saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.