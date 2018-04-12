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'de meclis kuruldu

'in tarafından teröristlerden arındırılmasından sonra kentte önemli gelişmeler yaşanmaya başladı. Son dakika olarak geçen haberde Afrin kentinde bir meclis kurulacağı açıklandı. Bu geçici meclisin , ve sivillerden oluşacağı bilgisi aktarıldı.

Giriş Tarihi: 12.4.2018 14:19 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 15:14
Afrin'de Geçici meclis kuruldu

li , ve sivil temsilciler, kent merkezinde yerel hizmetleri sağlamak için bir meclis oluşturdu. Afrin'deki yerel kaynakların verdiğin bilgilere göre, kentin ileri gelenleri, oylama yaparak geçici bir yerel meclis kurdu.

MECLİS 20 SANDALYEDEN OLUŞUYOR

20 sandalyeli meclisin üyelerinin 11'i Kürt, 8'i Arap ve biri de Türkmenler arasından seçildi. Meclisin başkanlığına ise Kürt temsilciler arasından seçilen Züheyir Haydar getirildi. 8 kişilik icra kurulu Zekeriye Muhammed, Casim el Siferi, Ahmet Hac Hasan, Abdürrahman Naccar, Horu Osman ve Muhammed Şeyh Raşit oldu.

Afrin'de geçici Meclis kuruldu

AFRİNLİ OLMA ŞARTI

Mecliste üye olabilmek için Afrinli olmak ve Afrin'de yaşamanın şart koşulduğu in sonunda başkan olan Haydar, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, "'ye bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz. Afrin halkına hizmet edeceğiz. Fırat Kalkanı gibi Zeytin Dalı bölgesi de örnek olacak." dedi.

Halkı Afrin'e dönmeye çağıran Haydar, "Tüm Afrinliler gelirse daha demokratik bir seçim yapabiliriz. Kendimizi biz yöneteceğiz. Kandil ya da başka yerden gelenler değil." ifadelerini kullandı.

"GEÇİCİ MECLİS, HALEP'TEKİ YEREL MECLİS BAĞLI OLACAK"

Haydar, meclisin Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) çatısı altında kurulduğunu ve 'teki yerel meclise bağlı olacağını vurgulayarak, ülkenin toprak bütünlüğünden yana oldukları mesajını verdi.

Seçim sırasında Afrin'de bulunan SMDK Başkanı da "Türkiye Suriye'nin bölünmesine engel olmak için çabalıyor. Türkiye ile önceliklerimiz aynı. Yerel meclis kısa süre içinde sağlık ve eğitim alanında hizmetlerine başlayacak. Teröristlerden kaçanların Afrin'e dönmeleri için çaba göstereceğiz." diye konuştu.

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Afrin'de Geçici meclis kuruldu
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