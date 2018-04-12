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Alman milyarder kayıp!

İsviçre Alplerinde kayak yapan Alman milyarder 5 gün önce kayboldu. Pist dışında kayak yapan milyarderi arama çalışmaları devam ediyor ancak kurtarma ekipleri ailesinin kötü habere hazırlıklı olmasını kaydetti

BBC TÜRKÇE Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 11:38 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 12:04
Alman milyarder kayıp!

İsviçre Alpleri'nde kayak yaparken 5 gün önce kaybolan 'nın en zengin iş insanlarından biri için kurtarma çalışmaları sürüyor. Tengelmann süpermarket zincirinin varisi Karl-Erivan Haub, Cumartesi günü Matterhorn Dağı yakınlarında kaybolduğu sırada, pist dışında kayak yapıyordu.

58 YAŞINDAKİ MİLYARDER SÜPERMARKET ZİNCİRİ YÖNETİYORDU

Süpermarket zincirinin bir sözcüsü Çarşamba günü, kurtarma çalışmalarının "son hızda" devam ettiğini söyledi. 58 yaşındaki milyarder 2000 yılından beri Almanya ve Orta Avrupa'da bayileri olan supermarket zincirini yönetiyordu.

Kardeşi Christian Haub, Alman Handelsblatt gazetesine yolladığı bir mektupta, Karl-Erivan Haub'un tecrübeli bir kayakçı ve dağcı olduğunu söyledi.

Kardeşinin sağ bulunacağından halen ümitli olduğunu kaydeden Haub, ailenin "kötü bir habere hazırlıklı olduğunu" da kaydetti.

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Alman milyarder kayıp!
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