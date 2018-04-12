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Arjantin'de "yarım ton esrarı fareler yedi" diyen polis açığa alındı

Buenos Aires'in Pilar bölgesindeki bir emniyet binasında bulunan 540 kilogram marihuananın kaybolduğu belirlendi. Soruşturma sırasında polis amiri ve arkadaşları, maddenin "fareler tarafından yendiğini" iddia etmesinin sonrasında 8 polis memuru açığa alındı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 16:03 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 16:24
Arjantin'de yarım ton esrarı fareler yedi diyen polis açığa alındı

Arjantin'de kayıp olan 540 kilogram marihuanayı farelerin yediğini iddia eden 8 polis memuru açığa alındı.

BBC'nin haberine göre, müfettişler, Buenos Aires'in Pilar bölgesindeki bir emniyet binasının deposundaki 6 bin kilogramlık marihuananın 540 kilogramının kaybolduğunu fark etti.

Savcılığın açtığı soruşturmada, polis amiri ve arkadaşları, maddenin "fareler tarafından yendiğini" savundu. Buenos Aires Üniversitesi uzmanları ise "farelerin uyuşturucuyu yemekle karıştırmayacağını, böyle bir olasılıkta depoda çok sayıda ölü fare olacağını" ifade etti.

Buenos Aires Güvenlik Bakanı Cristian Ritondo'nun da Savcılığın suçladığı polisleri görevlerinden aldığı bildirildi. Açığa alınan polis memurlarının, 4 Mayıs'ta hakim karşısında ifade vereceği kaydedildi.

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Arjantin'de "yarım ton esrarı fareler yedi" diyen polis açığa alındı
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