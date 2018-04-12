Avustralya'dan Doğu Guta saldırısı uyarısı!

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Duma'daki kimyasal saldırının sorumlularının ortaya çıkarılması için Rusya'yı işaret etti. Tartışılan kimyasal saldırı iddialarına karşı Başbakan Turnbull, "Rusya'ya Suriye üzerindeki büyük etkisini kullanarak kimyasal saldırının araştırılmasının ve sorumluların adalet önüne çıkarılmasının sağlanması yönünde çağrı yapıyoruz" diye konuştu.

Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Duma'daki saldırısının araştırılmasını veto etmiş, kendi kaynakları tarafından yapılan araştırmada kimyasal saldırı bulgusuna rastlanmadığını belirtmişti.