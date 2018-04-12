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Avustralya'dan saldırısı uyarısı!

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, 'daki kimyasal silahlı saldırıya ilişkin "Suriye’deki kimyasal saldırıyı araştırın" açıklamasında bulundu. Turnbull sorumluların ortaya çıkarılmasın konusunda 'yı işaret etti

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 12:45
Avustralya'dan Doğu Guta saldırısı uyarısı!

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Duma'daki kimyasal saldırının sorumlularının ortaya çıkarılması için 'yı işaret etti. Tartışılan kimyasal saldırı iddialarına karşı Başbakan Turnbull, "Rusya'ya Suriye üzerindeki büyük etkisini kullanarak kimyasal saldırının araştırılmasının ve sorumluların adalet önüne çıkarılmasının sağlanması yönünde çağrı yapıyoruz" diye konuştu.

Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Duma'daki saldırısının araştırılmasını veto etmiş, kendi kaynakları tarafından yapılan araştırmada kimyasal saldırı bulgusuna rastlanmadığını belirtmişti.

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Avustralya'dan Doğu Guta saldırısı uyarısı!
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