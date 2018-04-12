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’da Aliyev yeniden cumhurbaşkanı

BURAK ARTUNER
BURAK ARTUNER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018
Azerbaycan’da Aliyev yeniden cumhurbaşkanı
'daki cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı kazandı. Azerbaycan Merkezi Seçim Komitesi (AMSK) Başkanı Mezahir Penahov, resmi olmayan sonuçlara göre, Aliyev'in oyların yüzde 86.09'unu alarak seçimi kazandığını duyurdu. Penahov, katılımın yüzde 74.51 olduğu seçimde Birleşik Azerbaycan Halk Cephesi Partisi'nin adayı Kudret Hasanguliyev'in oyların yüzde 3.4'ünü alarak ikinci, bağımsız aday Zahid Oruç'un ise yüzde 3.07 oyla üçüncü olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dördüncü kez Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti.
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Azerbaycan’da Aliyev yeniden cumhurbaşkanı
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