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Azez'de otogarda la saldırı: 17 yaralı

'nin Halep kentine bağlı Azez'de otogarda terör örgütü / tarafından la saldırı düzenlendi. Saldırıda 17 kişi yaralandı

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 15:26 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 15:29
Azez'de otogarda bomba yüklü araçla saldırı: 17 yaralı

Kilis'e komşu 'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki otogarda, terör örgütü / tarafından la düzenlenen saldırıda 17 kişi yaralandı.

PKK BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRDI

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Azez ilçe merkezinde bulunan otogarda, terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda otogarda bulunan 17 kişi yaralandı. Yaralılar, Azez ilçe merkezinde bulunan hastanede tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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