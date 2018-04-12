Beyaz Saray sözcüsü Sanders: Başkan Trump nihai karar almış değil

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Duma'da gerçekleştirildiği iddia edilen kimyasal saldırıdan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ve Rusya'yı sorumlu tuttuğunu belirtti.

Sanders, "Başkan, saldırıdan Esed ve Rusları sorumlu tutuyor" dedi.

"Tüm seçenekler masada" diyen Sanders, ABD'nin olası cevabıyla ilgili soru üzerinde "Bununla ilgili nihai kararlar henüz alınmadı" diye konuştu.





DIŞİŞLERİ'NDEN DE AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Esed rejiminin kimyasal silah kullanımının tarihi hakkında ihtilaf edilecek bir durum yok. Kimyasal Silah Anlaşması'na imza atan taraf olarak attığı adımlarda çok kötü ihlaller var" ifadesini kullandı.

Rusya ile ilgili eleştiride de bulunan Nauert, "Rusya'nın reddetmesi ve diğer bloke eden politikaları Suriye'nin silahsızlandırılması yönündeki kendi çabalarını şüpheye düşürüyor." görüşüne yer verdi.