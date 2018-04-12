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Cezayir yasta 257 kişi öldü

Cezayir’de ordu mensupları ve onların yakınlarını taşıyan Ilyushin tarzı , Blida kentinde düştü. tarihinin en korkunç kazasında 257 kişi öldü

Giriş Tarihi: 12.4.2018
Cezayir yasta 257 kişi öldü

ülkesi Cezayir, dün korkunç bir uçak kazasına sahne oldu. Boufarik Askeri Üssü'nden kalkan, ülkenin batısındaki Tinduf vilayeti, oradan da güneybatıdaki Beşar vilayetine gitmeyi hedefleyen uçak, görgü tanıklarının ifadesine göre kalkıştan kısa süre sonra düştü. Blida kenti yakınlarında tarlaya düşen Rus yapımı Ilyushin tarzı uçağın Cezayir Hava Kuvvetleri tarafından personel taşıma ve lojistik amaçlı olarak kullanıldığı ifade edildi. Ordu mensupları ve onların yakınlarını taşıyan uçakta 10'u mürettebat olmak üzere 257 kişi vardı. Felaket, Kuzey Afrika'nın en kötü uçak kazası olarak tarihe geçti. Cezayirli haber sitelerinde yayımlanan kaza fotoğraflarında, uçağın düştüğü alandan dumanlar çıktığı görüldü. Cezayir uçağın düşmesine ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu. Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Kayıd Salih de uçağın düşmesinin akabinde olay yerine intikal etti. Cezayir benzer bir acıyı 2003'te yaşamıştı. Tamanrasset'ten kalktıktan kısa bir süre sonra düşen uçaktaki 102 kişi ölmüştü. 2012'nin aralık ayında ise ülkenin kuzey batısındaki Tlemcen yakınlarında iki çarpışmış ve pilotlar hayatını kaybetmişti.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Cumhurbaşkanı , kazanın ardından Cezayir Devlet Başkanı Buteflika'ya taziye mesajı gönderdi. Erdoğan yayımladığı mesajda, "Bu vahim hadise karşısında ihtiyaç duyulduğu takdirde Cezayirli kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bilmenizi isterim" ifadelerine yer verdi.

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Cezayir yasta 257 kişi öldü
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