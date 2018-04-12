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’de patlama: 7 ölü

'de patlaıcı taşıyan trırın infılak etmesi sonucunda 7 kişi yaşamını yitirdi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 10:18 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 10:41
Çin’de patlama: 7 ölü

'in kuzeybatısındaki Şaanşi eyaletinde taşıyan tırın infilak etmesi nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi,13 kişi yaralandı. Şinhua ajansının haberine göre, Şaanşi'nin Cın'an vilayetine bağlı Pusadien köyünde 5,28 ton patlayıcı madde taşıyan bir tırda, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

PATLAMADA 7 KİŞİ ÖLDÜ, 13 KİŞİ YARALANDI

Yaralıların biri tedavi sonrası taburcu edilirken, bir yaralının da durumun kritik olduğu belirtildi.

Tırın, Hınan eyaletindeki Huaotong Chemical Co Ltd adlı bir kimya şirketi tarafından Pusadien köyündeki bir depoya boşaltılmak üzere gönderildiği bilgisinin yer aldığı haberde, aracın deponun dışında park halindeyken infilak ettiği bildirildi.

Patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Çin’de patlama: 7 ölü
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