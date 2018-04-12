Çin'den büyük gövde gösterisi

Çin Merkezi Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, Şi, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Askeri Komitesi Genel Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanı olarak Başkomutan sıfatıyla, Güney Çin Denizi'nde yapılan donanma geçit töreninde Liaoning uçak gemisinin yanı sıra 48 savaş gemisi ve deniz altı, 76 hava aracı ve 10 binden fazla bahriyeliyi selamladı.

ÇHKO'nun kuruluşundan itibaren günümüze kadar en büyük askeri deniz geçit töreni olarak duyurulan etkinlikte Çin Devlet Başkanı Şi, törende, deniz kuvvetlerine ÇKP'ye sarsılmaz sadakatlarını sunmaları çağrısında bulundu.

Şi, güçlü bir donanma kurmaya ihtiyacın hiçbir zaman bugünden daha acil olmadığını kaydederek, ÇHKO'nun deniz kuvvetlerini geliştirmek, modern deniz savaş sistemleri inşa etmek ve çeşitli askeri görevlerde kapasitesini güçlendirmek için çalışması gerektiğini ifade etti.

Geçit törenine ilişkin karelerde Şi'nin askeri kamuflaj giydiği görüldü.

Şi'nin donanmayı incelemek için törende yer almasının ABD'ye ait uçak gemisi Theodore Roosevelt'in Güney Çin Denizi'nde eğitim çalışmaları yürütmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Çinli uzmanlar geçit törenini, "caydırıcı deniz egemenliği ve gövde gösterisi" olarak yorumladı.

Fucien Deniz Güvenlik İdaresi de Tayvan Boğazı'nda 18 Nisan'da askeri tatbikat yapılacağını duyurdu.

GÜNEY ÇİN DENİZİ

ABD ve Çin'e ait savaş gemilerinin sıklıkla karşı karşıya geldiği ve dünyanın en önemli deniz nakliye güzergahlarından olan uluslararası sularda Çin başta gelmek üzere kıyı ülkeleri Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor.

Çin, 1947'de yayımladığı 9 kesik çizgili haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor.

Pekin'in, tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, bölge ülkeleri ile arasında gerginliğe sebep oluyor.