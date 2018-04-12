Fransa'da 3 PKK'lıya hapis cezası

2016 yılının temmuz ve ağustos aylarında ülkenin güneyinde bulunan Valence ve Montelimar kentlerindeki Türk kültür derneklerine saldırı düzenleyen üç kişi, Paris Ceza Mahkemesinde yargılandı.

SANIKLARA 3 YIL HAPİS

Mahkeme, 23, 24 ve 30 yaşlarında olan ve Marsilya kentinde yaşayan üç kişiyi, terör örgütü PKK yandaşı oldukları ve Fransa'da terör eylemi gerçekleştirdikleri gerekçesiyle bir ila üç yıl hapse mahkum etti. Mahkeme ayrıca bu kişilerin isimlerinin, terör saldırısında bulunan ve terör örgütleriyle ilişkili olan kişilerin yer aldığı adli takip sistemine eklenmesine karar verdi.

Ouest France gazetesi, saldırganlardan ikisinin mahkemede iddiaları reddettiklerini fakat olay yerinde bulunan molotof kokteyllerinde bu kişilerin DNA izlerine rastlandığı, telefon sinyallerinden olay yerinde olduklarının tespit edildiği ve saldırıda kullanılan aracın, saldırganlardan birinin kayınpederine ait olduğunun belirlendiği bilgisini verdi.

SANIKLAR PİŞMAN OLDUKLARINI İFADE ETTİ

Gazete, sanıkların duruşma sırasında pişmanlık duydukları ve cahilce hareket ettikleri yönünde savunmada bulunduklarını ayrıca sanık avukatının davanın terör örgütü üyeliği üzerinden görülmesini engellemek için girişimde bulunduğu fakat bu talebin reddedildiğini yazdı.

Fransa'da Türklere ait dernekler ve ibadethaneler, sık sık terör örgütü yandaşlarının saldırısına uğruyor. Valence Türk Derneği, 23 Temmuz ve 22 Ağustos, Montelimar şehrindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Türk kültür derneği ve camisi de 8 Ağustos 2016 tarihlerinde saldırıya uğramıştı. Molotof kokteyli ve taşlarla düzenlenen saldırılarda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana gelmişti.