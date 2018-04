Theresa May Suriye'ye müdahale için kabinesini topluyor

İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye sorununu görüşmek üzere bugün kabinesini toplantıya çağırdı.Medya haberlerine göre toplantıdan, İngiltere'nin Suriye'deki kuşkulu kimyasal saldırıya verilecek askeri karşılık hazırlığına katılması kararı çıkabilir. ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye karşı her an bir askeri harekata girişebileceği konusunda Rusya'yı uyarmış ve Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'dan yana olmaya devam ettiği için Rusya'yı sert biçimde eleştirmişti.

KABİNE SURİYE KONUSUNA ODAKLANACAK

May'in sözcüsü, dün yaptığı açıklamada, kabinenin Suriye konusuna odaklanacağını söyledi.

BBC, May'in ABD önderliğinde başlayacak operasyona katılma konusunda onay vermeye hazır olduğunu ve bunun için önceden parlamentodan onay almayı beklemeyeceğini duyurdu.

DENİZALTILARINA MENZİLE GİRME EMRİ

Daily Telegraph gazetesi de May'in İngiliz denizaltılarının çok yakına başlayabilecek bir askeri saldırıya katılmak üzere Suriye'yi vuracak menzile girmeleri için emir verdiğini bildirdi.

Sky News televizyonuna göre May bugün bakanlarından, Suriye'nin kimyasal silah tesislerine karşı askeri harekat yapılması için onay isteyecek.

May dün yaptığı bir açıklamada, "Cumartesi günü Duma'da meydana gelen kimyasal silah saldırısı şoke edici ve barbarca bir eylemdir. Kimyasal silahların kullanılmasına, karşı çıkmak şarttır" demişti.