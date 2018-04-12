Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İran'dan Türkiye itirafı

'dan itirafı

- Ortak Ticaret Odası Başkanı Adnan Musapur, `nin diplomatik ve ekonomik altyapı imkanlarını kullanarak, Katar pazarında diğer ülkeleri geride bıraktığını söyledi. Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında ortaya çıkan krizden sonra Katar pazarına Türkiye`nin hakim olduğunu aktaran İranlı , Türkiye`den sonra Avrupa ülkeleri geliyor ondan sonra da biz geliyoruz." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 18:51 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 02:01
İran'dan Türkiye itirafı

'dan yayın yapan "khabaronline" adlı internet sitesine konuşan İranlı Musapur, 'nin uluslararası ticaret konusunda önemli diplomatik ve ekonomik imkanlara sahip olduğunu belirtti.

Musapur, "Türkiye, 'la bazı Arap ülkeleri arasında ortaya çıkan krizden sonra diplomatik ve ekonomik altyapısını kullanarak Katar pazarında İran'ın önüne geçti. Bunun nedeni İran'da ve ticaret alanında gerekli altyapı imkanlarının olmamasıdır." dedi.

Türkiye'nin taşımacılık, bankacılık ve ihracatçıyı destekleme konusundaki altyapı imkanları ile bölgede çıkan fırsatları diplomasi ve ekonomik potansiyelini kullanarak değerlendirdiğini ifade eden Musapur, Türkiye, ticaret konusunda İran'dan daha hızlı hareket ediyor. Şu anda Türkler bazen yüzde 12 bazen de yüzde 14 ihracat ödülü alıyor. Türkiye Katar'a o kadar çok ürün ihraç ediyor ki bizim limanlarımızı da bu iş için kullanmak durumunda kalıyor." ifadelerini kullandı.

Ülkelerin donanma güçleri

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında ortaya çıkan krizden sonra Katar pazarına Türkiye'nin hakim olduğunu aktaran İranlı iş adamı, Türkiye'den sonra Avrupa ülkeleri geliyor ondan sonra da biz geliyoruz. Ticari olarak geliştiğimizi söyleyebiliriz ancak bu gelişme süreci ağır ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İran'dan Türkiye itirafı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN