İran'dan Türkiye itirafı

İran'dan yayın yapan "khabaronline" adlı internet sitesine konuşan İranlı iş adamı Musapur, Türkiye'nin uluslararası ticaret konusunda önemli diplomatik ve ekonomik imkanlara sahip olduğunu belirtti.

Musapur, "Türkiye, Katar'la bazı Arap ülkeleri arasında ortaya çıkan krizden sonra diplomatik ve ekonomik altyapısını kullanarak Katar pazarında İran'ın önüne geçti. Bunun nedeni İran'da ihracat ve ticaret alanında gerekli altyapı imkanlarının olmamasıdır." dedi.

Türkiye'nin taşımacılık, bankacılık ve ihracatçıyı destekleme konusundaki altyapı imkanları ile bölgede çıkan fırsatları diplomasi ve ekonomik potansiyelini kullanarak değerlendirdiğini ifade eden Musapur, Türkiye, ticaret konusunda İran'dan daha hızlı hareket ediyor. Şu anda Türkler bazen yüzde 12 bazen de yüzde 14 ihracat ödülü alıyor. Türkiye Katar'a o kadar çok ürün ihraç ediyor ki bizim limanlarımızı da bu iş için kullanmak durumunda kalıyor." ifadelerini kullandı.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında ortaya çıkan krizden sonra Katar pazarına Türkiye'nin hakim olduğunu aktaran İranlı iş adamı, Türkiye'den sonra Avrupa ülkeleri geliyor ondan sonra da biz geliyoruz. Ticari olarak geliştiğimizi söyleyebiliriz ancak bu gelişme süreci ağır ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.