Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: Olası bir Suriye müdahalesinde yer almayacağız

Esad rejiminin Suriye'nin Duma bölgesinde kimyasal silah kullanmasının yankıları dünyada sürüyor. ABD ve Rusya'nın sert açıklamaları sonrasında ABD'nin Suriye'yi vurabileceği tartışmaları gündeme gelmişti. Fransa ve İngiltere'den gelen açıklamalar da olası bir operasyonda bu ülkelerin ABD'ye destek olacağı yönündeydi.

ALMANYA: SURİYE MÜDAHALESİNDE YER ALMAYACAĞIZ

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise yaptığı son dakika açıklamasıyla Almanya'nın olası bir Suriye harekatında yer almayacağını ifade etti.

FRANSA KARARINI AÇIKLADI İNGİLTERE BUGÜN TOPLANIYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Esad'ın kimyasal silah kullandığına dair kanıtlarımız var." ifadelerini kullandı.

Kimyasal saldırıyla ilgili istihbaratı inceleyip denetledikten sonra Suriye ile ilgili bundan sonraki eylemlere dair karar vereceklerini söyleyen Macron, Fransa'nın bölgede tırmanmaya izin vermeyeceğinden söz etti.

Suriye'yi vurup vurmama kararını 'zamanı geldiğinde' vereceklerini dile getiren Macron, Fransa'nın Suriye'ye karşılığı 'kendi seçtiği zamanda vereceğini' ifade etti.

İngiltere'de bakanlar kurulu, ABD'nin Suriye'ye gerçekleştirmesi muhtemel bir askeri harekata desteği tartışmak üzere toplanacak.

ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddiaları üzerinden Suriye hükümetine yönelik saldırı hazırlıkları yapıyor