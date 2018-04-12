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'da eski Başkanı ye sevk edildi

Askeri Savcılığının, eski Başkanı 'yı "silahlı kuvvetler hakkında asılsız haberler yaymak" suçlamasıyla ye sevk ettiği bildirildi. Cinina, adayı olacağını açıkladıktan 3 gün sonra gözaltına alınan Başkanı 'a bir şey olması durumunda tehlikeli belgelerin gün yüzüne çıkacağı uyarısında bulunmuştu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 16:53 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 17:01
Mısır'da eski Sayıştay Başkanı askeri mahkemeye sevk edildi

Cinina'nın avukatı Ala Taha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin ye sevk edildiğini ve ilk duruşmanın, pazartesi günü Kahire Askeri Mahkemesi'nde gerçekleşeceğini belirtti.

, 10 Şubat'ta HuffPost Arabi gazetesine verdiği demeçte, " Başkanı 'ın elinde, 'da şu an yönetimde olan pek çok yöneticinin, Hüsnü Mübarek rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan 25 Ocak devrimi olaylarında suç işlediğine dair deliller olduğunu" söylemişti.

Cinina ayrıca, adayı olacağını açıkladıktan 3 gün sonra gözaltına alınan Eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan'a bir şey olması durumunda bu tehlikeli belgelerin gün yüzüne çıkacağı uyarısında bulunmuştu.

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Mısır'da eski Sayıştay Başkanı askeri mahkemeye sevk edildi
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