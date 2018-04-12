Mülteci çocukların belgeleriyle oynayan Fransa’ya büyük suçlama

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, İtalyan yardım kuruluşları Fransız sınır polislerini "tek başına seyahat eden ve sınırı geçmeye çalışan sığınmacı çocukları İtalya'ya iade edebilmek için doğum tarihlerini değiştirerek yetişkin gibi göstermekle" suçladı.

ÜLKEYE GİRİŞ REDDİNE GEREKÇE HAZIRLIYORLAR

Konuya ilişkin AB Komisyonu ile İtalyan İçişleri Bakanlığına başvuruda bulunan dernekler, "ülkeye giriş reddi" nedeni olarak gösterilen belgelerde sığınmacının doğum tarihinin değiştirildiği" iki olayı kanıt olarak gösterdi.

Derneklerin öne sürdüğü olaylardan birinin dernek personelinin İtalyan sınır beldelerinden Ventimiglia'daki gözetimi sırasında mart ayında yaşandığı öne sürüldü.

"DOĞUM TARİHİ BEYANDAN FARKLI YAZILDI"

Ventimiglia'dan tren yoluyla Fransa'ya geçmek isteyen çok sayıda sığınmacının geri gönderilmesine ilişkin dernek çalışanlarından Daniela Ziterosa, şu ifadeleri kullandı:

"Şans eseri oradaydık ve yakından tanıdığımız iki çocuğun Fransız polisi tarafından durdurulduğunu gördük. Polisin ülkeye giriş reddi belgesine çocukların doğum tarihini yanlış yazdığını gördük. Çocuklardan biri belgenin fotoğrafını çekti, böylece doğum tarihinin kendi beyanından farklı şekilde yazıldığı görülebiliyor. Çocukların geri gönderilmesini engellemeyi başardık ve sonunda Fransızlar ülkeye girmelerine izin verdi."

Belgenin fotoğrafını çeken çocuğun doğum tarihinin "1 Ekim 2001 yerine 1 Ocak 2000 şeklinde yazıldığı", çocuğun İtalya'ya haziran ayında geldiği ve kardeşlerinin yaşadığı İsveç'e gitmeye çalıştığı ifade ediliyor.