Rus savaş gemileri Suriye'den ayrıldı

Uydu görüntüleme şirketi Image Satellite Internacional'ın paylaştığı görüntülere göre, Rus savaş gemileri Suriye'deki Tartus limanında bulunan üsten ayrıldı.

Image Satellite Internacional, Facebook'ta Rus savaş gemilerinin Tartus limanından ayrıldığının görüldüğü uygu görüntülerini yayınladı. Açıklamada, üste olmayan gemilerin olası saldırılar için denize konuşlandırılmış olabileceği ve üste yalnızca bir Kilo sınıfı denizaltının kaldığı aktarıldı.

11 Nisan tarihli görüntülerden birinde de limanda 7 gemi, Graçonok tipi 2 sabotaj engelleyici sürat gemisi, 2 dizel denizaltı olduğu, ancak bunlardan yalnızca bir denizaltının kaldığı anlaşılıyor.