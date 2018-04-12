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Rus savaş gemileri 'den ayrıldı

Uydu görüntüleme şirketi ’ın yayımladığı son dakika görüntülerine göre Rus savaş gemileri 'dek Tartus limanında buluınan üsten ayrıldı

Giriş Tarihi: 12.4.2018 10:13
Rus savaş gemileri Suriye'den ayrıldı

Uydu görüntüleme şirketi 'ın paylaştığı görüntülere göre, Rus savaş gemileri 'deki Tartus limanında bulunan üsten ayrıldı.

Image Satellite Internacional, Facebook'ta Rus savaş gemilerinin Tartus limanından ayrıldığının görüldüğü uygu görüntülerini yayınladı. Açıklamada, üste olmayan gemilerin olası saldırılar için denize konuşlandırılmış olabileceği ve üste yalnızca bir Kilo sınıfı denizaltının kaldığı aktarıldı.

11 Nisan tarihli görüntülerden birinde de limanda 7 gemi, Graçonok tipi 2 sabotaj engelleyici sürat gemisi, 2 dizel denizaltı olduğu, ancak bunlardan yalnızca bir denizaltının kaldığı anlaşılıyor.

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Rus savaş gemileri Suriye'den ayrıldı
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