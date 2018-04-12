Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Rus savaş gemileri üsleri terk etti! Açık denizde savaş konumu aldı...

Rus savaş gemileri üsleri terk etti! Açık denizde savaş konumu aldı...

ABD ile Batılı müttefiklerinin ’yi her an vurması beklenirken, da hazırlıklarına devam ediyor. Önceki güne kadar Suriye’deki Tartus deniz üssünde demirlemiş duran Rus savaş gemilerinin Çarşamba günü açık denize çıktıkları gözlendi.

Giriş Tarihi: 12.4.2018 10:12 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 10:30
Rus savaş gemileri üsleri terk etti! Açık denizde savaş konumu aldı...

Kullanıcılara yüksek çözünürlükte uydu görüntüleri sağlayan "Image Satellite International (ISI) şirketi bir gün arayla uydudan çektiği fotoğraflarla Rus savaş gemilerinin deniz üssünden ayrıldıklarını gözler önüne serdi.

Böylece 11 Nisan akşamı itibarıyla 5-6 Rus savaş gemisiyle bir denizaltının kara suları çevresinde savaş nöbeti tutmaya başladığı doğrulanmış oldu.

Hürriyet'in haberine göre; ABD müdahalesine ikinci hazırlık işareti olarak Şam rejiminin elindeki tüm savaş uçaklarını farklı noktalardan kontrolündeki Lazkiye bölgesindeki Hmeymim hava üssüne taşıması oldu. Esad rejiminin elinde 40 civarında Rus yapımı savaş uçağı bulunduğu tahmin ediliyor. Uçakların Hmeymim üssüne aktarılması "ABD, Rus üssünü vurmaya kalkışmaz" hesabıyla yapıldığı dile getiriliyor.

Rusya ve ABD'nin askeri güçleri ne kadar?

Hangi ülkenin kaç askeri var?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rus savaş gemileri üsleri terk etti! Açık denizde savaş konumu aldı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN