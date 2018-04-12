Rus savaş gemileri üsleri terk etti! Açık denizde savaş konumu aldı...

Kullanıcılara yüksek çözünürlükte uydu görüntüleri sağlayan "Image Satellite International (ISI) şirketi bir gün arayla uydudan çektiği fotoğraflarla Rus savaş gemilerinin deniz üssünden ayrıldıklarını gözler önüne serdi.

Böylece 11 Nisan akşamı itibarıyla 5-6 Rus savaş gemisiyle bir denizaltının Suriye kara suları çevresinde savaş nöbeti tutmaya başladığı doğrulanmış oldu.

Hürriyet'in haberine göre; ABD müdahalesine ikinci hazırlık işareti olarak Şam rejiminin elindeki tüm savaş uçaklarını farklı noktalardan Rusya kontrolündeki Lazkiye bölgesindeki Hmeymim hava üssüne taşıması oldu. Esad rejiminin elinde 40 civarında Rus yapımı savaş uçağı bulunduğu tahmin ediliyor. Uçakların Hmeymim üssüne aktarılması "ABD, Rus üssünü vurmaya kalkışmaz" hesabıyla yapıldığı dile getiriliyor.