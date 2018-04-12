Rusya’da helikopter düştü

Rusya
'nın
Habarovsk şehrinde eğitim uçuşu yapan Vostok Havayoluna
ait Mi-8 helikopterin düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Habarovsk'un Antennaya Caddesi arazisine düşen helikopterin enkazının araştırıldığı kaydedildi. Resmi açıklamada helikopterin sert iniş yaptığı aktarılarak, "Vostok Havayolunun helikopteri olan Mi-8, arazide sert bir iniş yaptı. Helikopterde ön bilgilere göre 6 kişi vardı. Helikopterin düşüşünün ardından yakınlarında bulunan yapılar zarar görmedi" ifadeleri yer aldı. Kazanın nedeni araştırılıyor.