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‘Sağduyunun galip gelmesini umuyoruz’

Giriş Tarihi: 12.4.2018
‘Sağduyunun galip gelmesini umuyoruz’
Trump'ın Suriye ve ile ilgili tweet'lerinin ardından açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı , "Dünyadaki durum endişe verici, sağduyunun galip gelmesini umuyoruz" mesajını verdi. Yeni büyükelçilerin ziyaretinde konuşan Putin, "Biz mantığın ağır basmasını ve uluslararası ilişkilerin faydalı raya oturmasını tüm dünya sisteminin daha istikrarlı olmasını istiyoruz" dedi.

'Esad kaçtı' iddiası
Ortado ğu menşeili bazı yayın organlarında çıkan haberlerde Esad ve ailesinin önce İran'a kaçtığı ileri sürüldü. İsrail basını ise Esad'ın Rusya'dan bir heyetle ülkeden çıktığını iddia etti. Ancak rejim sözcüleri iddiaları yalanlandı. Rus Sputnik ajansı da Esad'ın Suriye'de olduğunu duyurdu.
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