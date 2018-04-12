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Son dakika: 'den kritik açıklaması

Birleşmiş Milletler () Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'deki lar hakkında bağımsız soruşturmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 21:43 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 22:08
Son dakika: BM'den kritik Suriye açıklaması

'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen 29. Arap Birliği Zirvesi'nin dışişleri bakanları düzeyindeki hazırlık toplantısına katılan Mistura, burada yaptığı konuşmada, 'deki lar hakkında bağımsız soruşturma çağrısında bulunarak, "Duma'daki kimyasal saldırılarda bağımsız soruşturmaya ihtiyacımız var." dedi.

Suriye'de kimyasal silah kullanımının önüne geçilmesi gerektiğini belirten Mistura, bununla ilgili gelişmelerin üzücü olduğunu ancak kendilerinin diyaloğa bağlılıklarını sürdürdüğünü ifade etti.

Suriye Özel Temsilcisi Mistura, Suriye'de demokrasi ve istikrarın sağlanması için siyasi sürecin en yakın fırsatta başlatılması gerektiğinin altını çizdi.

Bu yıl 29'uncusu düzenlenecek olan Arap Birliği Zirvesi'nin hazırlık toplantıları Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başladı.

Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan Zahran kentinde 15 Nisan'da düzenlenecek zirvede, davasının yanı sıra Suriye, ve 'deki krizlere ilişkin son gelişmeler ile 'ın Arap ülkelerinin iç meselelerine müdahaleleri ele alınacak.

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Son dakika: BM'den kritik Suriye açıklaması
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