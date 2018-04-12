Suriye hava sahası bomboş

Rus Sivil Havacılık Kurumu, Trump
'ın müdahale sinyalinin ardından, sivil uçaklardan Suriye
hava sahasını kullanmamalarını istedi. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı da Doğu Akdeniz
'de seyredecek uçaklar için dün sabah saatlerinden itibaren önümüzdeki 72 saat içinde seyir füzelerinin hareketliliği açısından güvenlik uyarısı yaptı. Bu arada ABD'nin 'kıyamet günü' uçağı olarak bilinen, olası bir nükleer saldırı durumunda komuta merkezi olarak kullanılmak üzere tasarlanmış ve donatılmış E-4B Nightwatch uçağını havalandırdığı ileri sürüldü.