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hava sahası bomboş

Giriş Tarihi: 12.4.2018
Suriye hava sahası bomboş
Rus Sivil Havacılık Kurumu, 'ın müdahale sinyalinin ardından, sivil uçaklardan hava sahasını kullanmamalarını istedi. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı da 'de seyredecek uçaklar için dün sabah saatlerinden itibaren önümüzdeki 72 saat içinde seyir füzelerinin hareketliliği açısından güvenlik uyarısı yaptı. Bu arada ABD'nin 'kıyamet günü' uçağı olarak bilinen, olası bir nükleer saldırı durumunda komuta merkezi olarak kullanılmak üzere tasarlanmış ve donatılmış E-4B Nightwatch uçağını havalandırdığı ileri sürüldü.
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Suriye hava sahası bomboş
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