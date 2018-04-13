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medyası: Esad barınakta saklanıyor

ve müttefik ülkelerin Süriye'ye karşı 'askeri operasyon' düzenleme ihtimali artarken ABD medyasından Başbakanı Beşşar Esad'a ilişkin korktu kaçtı haberleri gündeme bomba gibi düştü. Esad'ın dün 'da bir konferasnta ortaya çıkmış olmasının ardından bugün ABD medyasından Esad'ın Rus barınaklarında saklandığı öne sürüldü

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 09:14
ABD medyası: Esad barınakta saklanıyor

ve müttefiki ülkelerin 'ye karşı "askeri operasyon düzenleme" söylemleri sürerken, Amerikan medyasında çıkan haberlerde Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Rus askerleri eşliğinde 'daki başkanlık sarayından ayrıldığı ve Rusya'nın Lazkiye'nin güney doğusundaki Hmeymim Hava Üssü'ne sığındığı öne sürüldü.

RUSYA TARTUS'TA KEŞİF UÇUŞLARI YAPIYOR

Esad'ın pencereleri olmayan bir barınakta bulunduğu, yanında başka Suriyeli yetkilinin de bulunmadığı belirtildi. Amerikan medyasında yedi ABD askeri uçağının Doğu Akdeniz kıylarında, Rusya'nın Hmeymim Hava Üssü ile Tartus Deniz Üssü yakınlarında keşif uçuşları düzenledikleri de belirtildi.

İşte Rusya ve ABD'nin askeri güçleri!

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ABD medyası: Esad barınakta saklanıyor
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