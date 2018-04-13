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ABD ’de sekiz hedefe saldırmayı planlıyor

ABD Başkanı , dün Ulusal Güvenlik Konseyi’ni toplamasının ardından ismini vermek istemeyen bir yetkili son dakika ABD'li bir televizyon kanalında bilgisi geçti. Kararın henüz verilmediği ancak 'de muhtemelen 8 hedefe saldırı gerçekleştirileceğini dile getirdi

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 11:16
ABD Suriye’de sekiz hedefe saldırmayı planlıyor

ABD Başkanı 'ın dün Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplamasının ardından CNBC kanalına isim vermeden konuşan bir kaynak, "Nihai bir karar alınmadığını, fakat ABD'nin 'de sekiz muhtemel hedefe saldırı gerçekleştirmeyi değerlendirdiğini" söyledi.

HEDEFLERİN ARASINDA SURİYE HAVA ÜSSÜ VAR

CNBC'deki habere göre adının verilmemesi koşuluyla konuşan kaynak bu hedeflerin arasında iki Suriye hava üssü, bir araştıma merkezi olduğunu ileri sürdü.

Habere göre kaynak aynı zamanda Suriye ordusunun Rusya'nın kontrolündeki hava sahasına, ABD'nin bu noktalara saldırı yapmayacağı umuduyla ciddi anlamda mühimmat ve silah konumlandırdığını söyledi.

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ABD Suriye’de sekiz hedefe saldırmayı planlıyor
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