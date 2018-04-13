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Zuckerberg'i sorgulamak istiyor

(AP), Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) 'i, şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili dinlemek istiyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 12:34
Avrupa Parlamentosu Zuckerberg'i sorgulamak istiyor

ABD Temsilciler Meclisinde ifade veren Zuckerberg'in şimdi de AP milletvekillerinin sorularını yanıtlaması talep edildi.

AP'de yapılan oturumun ardından Parlamento Başkanı Antonio Tajani'ye yazılan mektupta, Zuckerberg'in parlamentonun farklı komisyonlarına davet edilerek veri skandalıyla ilgili soruları yanıtlaması talep edildi.

AP Başkanı Tajani de Twitter'dan hesabından yaptığı açıklamada, "Zuckerberg'in bizim sorularımızı da yanıtlamaya hazır olduğunu düşünüyoruz. Avrupa vatandaşlarına karşı da sorumlu olduğunu göstermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Zuckerberg, şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili olarak hafta içinde ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinde ifade vermişti.

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Avrupa Parlamentosu Zuckerberg'i sorgulamak istiyor
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