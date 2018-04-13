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Bakan Sokolov: 'dan özür diledi

Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, 'nin Mart ayı sonunda Rusya'yaait bir uçağı denetlemesi nedeniyle özür dilediğini belirti. Polislerin hiçbir neden belirtmeden mürettebatın uçağı terk etmesini istedikleri denetlemesinin araştırılması istenmişti

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 10:51 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 11:01
Bakan Sokolov: İngiltere Rusya'dan özür diledi

, Aeroflot uçağının denetlenmesi olayı için özür diledi. Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, İngiltere Uçuş Güvenlik Merkezi'nin Mart ayı sonunda Aeroflot uçağının denetlenme nedenini açıkladığını ve özür dilediğini açıkladı.

"SEBEPLERİNİ AÇIKLADILAR, HATTA ÖZÜR DİLEDİLER"

Sokolov Krasnoyarsk Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamada, "Sebeplerini açıkladılar, hatta özür dilediler. Bunu İngiltere'nin uçuş güvenliği merkezi yaptı" dedi.
İngiliz polisi ve gümrük yetkilileri 30 Mart'ta Londra'dan Moskova'ya uçmaya hazırlanan Aeroflot uçağını denetlediler. Uçağın pilotu, polislerin hiçbir neden bildirmeden kurallara göre yasak olmasına rağmen mürettebatın uçağı terk etmesini istediler.


Rusya Ulaştırma Bakanlığı Mart ayı sonunda Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, Rusya uçuş güvenliği koordinasyon merkezinin Londra'dan uçağın denetlenmesinin nedenlerini açıklamasını istemişti.

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Bakan Sokolov: İngiltere Rusya'dan özür diledi
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