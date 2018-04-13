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'den ABD'ye gözdağı!

Suriye'de Esad rejiminin kimyasal silah kullanmasının ardından ABD ve Rusya arasında sert tartışmalar yaşanmıştı. ABD Başkanı , Twitter hesabından yazdıkları ile Suriye'ye askeri bir müdahalede bulunabilecekleri mesajını vermişti. Bu restleşme devam ederken ABD'nin tartışmalı sular Güney Denizi'nde USS Theodore Roosevelt uçak gemisiyle yaptığı gövde gösterisine Çin'den dev bir yanıt geldi...

Giriş Tarihi: 13.4.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 10:21
Çin'den ABD'ye gözdağı!

10 BİNDEN FAZLA BAHRİYELİYİ SELAMLADI

ABD'nin tartışmalı sular Güney Denizi'nde USS Theodore Roosevelt uçak gemisiyle yaptığı gövde gösterisine Çin'den dev bir yanıt geldi.Çin Merkezi Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, Şi, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Askeri Komitesi Genel Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanı olarak Başkomutan sıfatıyla, Güney Çin Denizi'nde yapılan donanma geçit töreninde Liaoning uçak gemisinin yanı sıra 48 savaş gemisi ve deniz altı, 76 hava aracı ve 10 binden fazla bahriyeliyi selamladı.

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Çin'den ABD'ye gözdağı!
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